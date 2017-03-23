Три человека погибли в ДТП с участием полицейской машины в Свердловской области

В аварии с участием двух легковых автомобилей и полицейской машины в Свердловской области три человека погибли, еще двое пострадали. Об этом в четверг, 23 марта, сообщается на сайте регионального главка МВД.

ДТП случилось вечером 22 марта в городе Сухой Лог. Во время патрулирования наряд ГИБДД заметил едущий по Новой улице автомобиль Ford Focus, водитель которого предположительно был пьян. Требование полицейский остановиться он не выполнил, напротив, увеличил скорость.

«Через несколько минут на улице Кунарской лихач, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с ВАЗ-21103, отчего, в свою очередь, "Ладу" отбросило на патрульный автомобиль ВАЗ-2114», — сказано в публикации.

В результате находивший за рулем отечественной легковой автомашины мужчина 1988 года рождения и двое пассажиров — женщина 1976 года рождения и юноша 1995 года рождения — получили травмы, не совместимые с жизнью. Они погибли мгновенно.

Кроме того, сидевшая на пассажирском месте иномарки женщина 1965 года рождения получила множественные переломы и была доставлена в местную больницу.

Полицейские не пострадали, служебная машина получила незначительные повреждения.

По данным полиции, виновником ДТП является водитель Ford Focus. Выяснилось, что это местный житель 1972 года рождения. При столкновении он получил перелом голени, однако госпитализация не потребовалась. «Проведенное исследование показало, что в момент ДТП он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения – 0,564 мг/л», — отметили в МВД.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.