В ДТП в Иркутской области погибли четыре человека

В результате ДТП в Иркутской области погибли четыре человека. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Утром на трассе А-331 «Вилюй» Братск — Усть-Кут столкнулись Toyota Camry и грузовик МАЗ. Находившиеся в легковом автомобиле водитель и трое пассажиров скончались на месте.

По словам сотрудника пресс-службы, причиной аварии мог стать гололед. Не исключено, что водитель «Тойоты» не справился с управлением и въехал под МАЗ, следовавший по встречной полосе.

Полиция приступила к выяснению обстоятельств аварии.

На сайте Сибирского регионального центра МЧС России сообщается, что в ликвидации последствий ДТП принимали участие 18 человек и семь единиц техники.