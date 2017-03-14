Пятеро футбольных болельщиков погибли в ДТП под Ярославлем

Пятеро вологодских футбольных болельщиков погибли в ДТП под Ярославлем. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря дорожного управления «Холмогоры» Елена Москалева.

«13 марта в 23:35 на 169-м километре автомобиль Kia Rio с жителями Вологодской области, возвращавшимися с футбольного матча, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Mercedes», — сказала Москалева.

Отмечается, что произошло лобовое столкновение. Водитель легкового автомобиля умер на месте, четверо пассажиров скончались в больнице. Водитель грузовика не пострадал.

По данным Управления автомобильной магистрали «Москва — Архангельск», дорожные условия соответствовали всем нормативам и не могли способствовать ДТП.