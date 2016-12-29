Тысячи сербских фанатов исполнили песню в память о жертвах катастрофы Ту-154

Тысячи болельщиков сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» исполнили песню в память о жертвах катастрофы Ту-154 Министерства обороны России, направлявшегося в Сирию и разбившегося 25 декабря в районе Сочи. Видео появилось на YouTube-канале FCRedStarBelgrade.

Фанаты устроили акцию перед началом матча Евролиги между «Црвеной Звездой» и московским ЦСКА. На секторе сербов появился баннер, гласивший: «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!»

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи 25 декабря (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека, в частности артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Рассматривается около семи версий произошедшего, в том числе человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей.