Находящиеся в Сирии участники ансамбля Александрова дадут концерт-реквием

Представители ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова, находящиеся в Сирии, планируют провести концерт, посвященный погибшим при крушении самолета Ту-154 под Сочи. Об этом Национальной службе новостей (НСН) в среду, 28 декабря, сообщил член Общественного совета при Министерстве обороны России Виктор Баранец.

«16 артистов ансамбля находятся в Сирии. Они готовы хоть сейчас дать концерт-реквием, и дадут его», — заявил он.

Баранец отметил, что конкурс для нового набора в музыкальный коллектив начнется после похорон погибших. «Христианская этика не позволяет заполнять опустевшие ряды, когда половина ансамбля лежит на дне Черного моря», — добавил член Общественного совета.

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Ранее 28 декабря глава военного ведомства Сергей Шойгу объявил, что новый набор в ансамбль Александрова начнется после Нового года. Он отметил, что в коллектив будут отобраны лучшие исполнители.

65 участников Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова погибли в авиакатастрофе под Сочи 25 декабря. Это почти весь хор коллектива, за исключением трех солистов, которых не было на борту. Вместе с журналистами, общественными деятелями и представителями Минобороны артисты летели в Сирию, чтобы дать новогодний концерт для военнослужащих на российской авиабазе Хмеймим.

Всего в ансамбле числится более 180 человек. Значительная часть оркестра и танцевальной группы в Сирию не полетела.