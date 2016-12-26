Шойгу увековечит имя погибшего в авиакатастрофе худрука ансамбля Александрова

Министр обороны России Сергей Шойгу решил присвоить Московскому военно-музыкальному училищу имя погибшего при крушении самолета Ту-154 генерал-лейтенанта Валерия Халилова, художественного руководителя ансамбля Александрова. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 26 декабря.

В министерстве также добавили, что в здании музыкального коллектива, расположенном в Москве, действует оперативный штаб, где семьям погибших оказывается вся необходимая помощь. «Родственникам каждого военнослужащего и гражданских служащих Минобороны будет выплачена компенсация в размере 5,8 миллиона рублей», — отмечается в заявлении.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать помощь семьям погибших в результате авиакатастрофы. Выплаты составят по миллиону рублей, передает телеканал «360».

25 декабря сообщалось, что на разбившемся самолете находился бывший бэк-вокалист группы «Любэ» Евгений Насибулин. Ранее в тот же день народный артист России и основатель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий предложил сохранить ансамбль. В Минобороны пообещали, что музыкальный коллектив будет жить и оставаться символом армии и России.

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154Б-2 упал утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. На борту находились артисты академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты, военнослужащие, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

26 декабря объявлен в России днем общенационального траура.