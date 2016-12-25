Турецкий предложил сохранить ансамбль имени Александрова

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, более 60 артистов которого погибли в авиакатастрофе под Сочи, необходимо сохранить. Такое мнение выразил народный артист России и основатель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий в воскресенье, 25 декабря, в интервью Национальной службе новостей (НСН).

«Масштаб этой трагедии будет чувствоваться еще очень долго. Это коллеги по цеху, это тоже мужской ансамбль. Для меня это удар, который отзывается в душе глубокой болью», — отметил он.

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Турецкий добавил, что ансамбль с 1970-х годов известен как гордость России, а в сложившихся обстоятельствах нужно сохранить его память. «Мы должны бросить все силы на то, чтобы в память об этом ансамбле появился новый, который будет продолжать великую традицию. Это сумасшедшая драма для страны», — считает артист.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны, направлявшийся в сирийскую Латакию, пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Воздушное судно упало практически сразу после взлета. На его борту находились 92 человека, в том числе более 60 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты.

Минобороны сообщило, что в поисковой операции в районе падения самолета в Черном море задействованы свыше трех тысяч человек и 27 кораблей. На данный момент найдены 10 тел погибших.

Днем рождения ансамбля считается 12 октября 1928 года, когда он дал первый концерт в Центральном доме Красной Армии в Москве. Его основал профессор Московской консерватории, дирижер и композитор Александр Васильевич Александров. Свое современное название коллектив получил в 1949 году. Ансамбль включает в себя хор, оркестр и балетную труппу.