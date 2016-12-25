Минобороны отчиталось о ходе поисковой операции в Черном море

Свыше трех тысяч человек и 27 кораблей задействованы в поисковой операции на Черном море, где упал самолет Ту-154. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

На данный момент найдены 10 тел погибших, заявили военные. Район поиска составляет 10,5 квадратных километров.

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«В поисках задействованы 27 кораблей и судов, 37 водолазов, четыре вертолета, БПЛА и телеуправляемые глубоководные аппараты», — рассказали в ведомстве.

Также военные добавили, что в район Сочи будут направлены более 100 водолазов-глубоководников со специальным оборудованием — с других флотов, помимо Черноморского.

Самолет Ту-154Б-2 RA-85572 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым. Также на борту были девять журналистов Первого канала, «Звезды» и НТВ, и еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.