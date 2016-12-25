Сенатор назвал две версии катастрофы Ту-154

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров считает, что причиной катастрофы военного самолета Ту-154, упавшего в Черное море 25 декабря, могли стать техническая неисправность или ошибка пилотирования. Слова сенатора приводит РИА Новости.

«Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию», — предположил парламентарий.

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Он исключил версию теракта на борту воздушного судна. «Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии», — подчеркнул Озеров.

Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин пообещал, что причины падения военного самолета Ту-154 будут внимательно расследованы.

По данным источника «Ленты.ру» в силовых структурах, в качестве возможной причины авиакатастрофы рассматривается теракт.

Ту-154 Минобороны России пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Самолет направлялся в сирийскую Латакию и упал на седьмой минуте после взлета, примерно в пяти километрах от побережья. На борту воздушного судна, по данным Минобороны, находились 92 человека, включая российских журналистов и артистов ансамбля имени Александрова.

В районе падения самолета ведутся поисково-спасательные работы. Расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия»).