Президент России пообещал тщательное расследование причин гибели Ту-154

Причины падения военного самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию, будут внимательны расследованы, пообещал президент России Владимир Путин. Такое заявление глава государства сделал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости в воскресенье, 25 декабря.

«Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших», — отметил Путин.

Он также повторно выразил соболезнования родственникам погибших.

Ранее в воскресенье президент заявил, что понедельник, 26 декабря, объявлен общенациональным днем траура.

Ту-154 Минобороны России пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Самолет направлялся в сирийскую Латакию и упал на седьмой минуте после взлета, примерно в пяти километрах от побережья. На борту воздушного судна, по данным Минобороны, находились 92 человека, включая российских журналистов и артистов ансамбля имени Александрова.

В районе падения самолета ведутся поисково-спасательные работы. Расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия»). По данным источника «Ленты.ру» в силовых структурах, в качестве возможной причины авиакатастрофы рассматривается теракт.

