Кобзон поведал о просьбе полететь в Сирию с ансамблем имени Александрова

Зампредседателя комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон мог полететь вместе с ансамблем имени Александрова самолетом, который потерпел катастрофу неподалеку от Сочи. Об этом Кобзон сообщил в воскресенье, 25 декабря, пишет портал Вести.Ru.

По словам артиста, недавно в Колонном зале проходил его совместный с ансамблем концерт. «И [руководитель коллектива] Валерий Халилов просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение, тем более что я вместе с ними и с Халиловым побывал в Сирии один раз. Поэтому я сказал: в следующий раз как-нибудь», — отметил народный артист.

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«Но видите, как следующий раз обернулся», — добавил он.

Кобзон выразил соболезнования родным и близким погибших и заявил, что авиакатастрофа стала трагедией для культуры и армейской аудитории.

Ранее в воскресенье ведущий солист ансамбля имени Александрова, народный артист России Вадим Ананьев рассказал, что должен был оказаться на борту упавшего Ту-154. По его словам, он не полетел по семейным обстоятельствам, так как остался помогать жене с недавно родившимся сыном.

Ту-154 Минобороны России пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Самолет направлялся в сирийскую Латакию и упал на седьмой минуте после взлета, примерно в пяти километрах от побережья.

На борту воздушного судна, по данным Минобороны, находились 92 человека. На борту были в том числе 65 артистов ансамбля имени Александрова, включая руководителя коллектива Валерия Халилова. Кроме того, в катастрофе погибла исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

В районе падения самолета ведутся поисково-спасательные работы. Расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия»). По данным источника «Ленты.ру» в силовых структурах, в качестве возможной причины авиакатастрофы рассматривается теракт.