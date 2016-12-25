Ведущий солист хора Александрова избежал гибели благодаря рождению ребенка

Ведущий солист ансамбля имени Александрова, народный артист России Вадим Ананьев должен был оказаться на борту военного самолета Ту-154, разбившегося в Черном море в воскресенье, 25 декабря. Об этом он рассказал «Российской газете».

«Я не полетел по семейным обстоятельствам. Совсем недавно родился мой сын, третий ребенок в семье, поэтому я остался дома, чтобы помогать жене», — пояснил Ананьев.

Материалы по теме Катастрофа Ту-154 Все, что известно о крушении самолета над Черным морем: хроника Трагический ансамбль Разбился лайнер, вылетевший из Сочи в Сирию: что известно

Он рассказал, что на борту самолета оказались около 50 участников хора ансамбля, баянисты и балалаечники. «Я пока не знаю, что сказать, надеюсь на лучшее», — добавил артист.

57-летнего Ананьева называют Мистер Калинка за исполнение одноименной песни, отмечает издание. Он летал с ансамблем практически на все концерты.

Ранее в воскресенье в Минобороны России сообщили, что в районе падения Ту-154 не наблюдается выживших. На борт подняты четыре тела погибших при крушении.

По данным источника «Ленты.ру» в силовых структурах, среди возможных причин катастрофы рассматривается террористический акт.

Самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря, после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и российские журналисты.