Минобороны сообщило об отсутствии выживших в районе падения самолета

В районе падения военного самолета Ту-154 в Черном море не наблюдается выживших. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС в воскресенье, 25 декабря.

«Район авиакатастрофы самолета Ту-154 определен. Выживших не наблюдается», — говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что на борт подняты четыре тела погибших при крушении.

Ранее источник «Ленты.ру» в силовых структурах сообщил, что среди возможных причин катастрофы рассматривается террористический акт.

Самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря, после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало на седьмой минуте после взлета, приблизительно в пяти километрах от побережья.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, в их числе 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и девять российских журналистов.