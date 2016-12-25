Путин объявил 26 декабря днем траура

Понедельник, 26 декабря, объявлен общенациональным днем траура по жертвам катастрофы Ту-154, произошедшей в воскресенье. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», — сказал глава государства журналистам.

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Президент также еще раз выразил соболезнования близким погибших и заверил, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Туда он прибыл из подмосковного Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

По последним данным, на борту находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых 65 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и 9 российских журналистов. Кроме того, в катастрофе погибла исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

В районе падения самолета ведутся поисково-спасательные работы. Расследуется уголовное дело, возбужденное по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия». По данным источника «Ленты.ру» в силовых структурах, в качестве возможной причины авиакатастрофы рассматривается теракт.