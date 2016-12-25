Медведев выразил соболезнования в связи с катастрофой в Черном море

Председатель правительства России Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших при катастрофе военного самолета Ту-154. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте кабмина в воскресенье, 25 декабря.

«Глубоко потрясен катастрофой самолета Ту-154 над Черным морем. Эта страшная трагедия унесла жизни людей, полных сил и планов. (...) С этой тяжелой утратой невозможно смириться, она невосполнима», — говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что всем близким погибших будет оказана необходимая помощь.

Соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы также выразили спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, сообщили пресс-службы обеих палат парламента.

Самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря, после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

По последним данным Минобороны России, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и российские журналисты.