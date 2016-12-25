Появилось видео с места поисковой операции в районе катастрофы Ту-154

Поисково-спасательная операция продолжается на месте падения самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны России близ Сочи. Видео публикует в воскресенье, 25 декабря, агентство Ruptly.

К берегу прибывают катера с участниками поисков. С одного из судов на берег передали, предположительно, тело жертвы катастрофы. Как сообщалось, из воды подняли по меньшей мере четыре тела.

Лайнер пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Туда он прибыл из подмосковного Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета. По уточненным данным, на борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и российские журналисты.

26 декабря объявлено общенациональным днем траура.