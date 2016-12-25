Штурман разбившегося самолета Минобороны спасал «танцующий лайнер»

Подполковник Александр Петухов — штурман разбившегося после вылета из Сочи лайнера Ту-154Б-2 Минобороны России — в апреле 2011 года участвовал в спасении «танцующего лайнера». Тогда самолет такой же модели совершал посадку в аэропорту Чкаловский с неисправной системой управления. Об этом сообщает Rambler News Service в воскресенье, 25 декабря.

Борт Ту-154Б-2 RA-88563 планировали перегнать на ремонт в Самару. После взлета самолета в работе его системы управления обнаружились неполадки. Самолет стал раскачиваться в воздухе и подпрыгивать, что было заметно с земли. Журналисты позднее назвали лайнер «танцующим».

Тем не менее Ту-154 удалось посадить на полосу в Чкаловском благодаря умелым действиям экипажа. Петухов был штурманом «танцующего лайнера». Его вместе с коллегами наградили орденами Мужества.

Самолет Ту-154Б-2 RA-85572 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря, после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова (во главе с руководителем Валерием Халиловым). Также на борту были девять журналистов Первого канала, «Звезды» и НТВ, и еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.