Асад пособолезновал Путину в связи с падением самолета Минобороны

Президент Сирии Башар Асад направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с катастрофой самолета Ту-154 Минобороны России. Об этом сообщат в воскресенье, 25 декабря, сирийское информационное агентство SANA.

«С огромным прискорбием мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши дорогие друзья, которые хотели разделить с нами и жителями Алеппо радость победы и праздников», — говорится в послании.

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Асад также подчеркнул, что Россия и Сирия — «соратники в борьбе с терроризмом, агрессией и такфиризмом». Президент добавил, что сирийский народ готов продолжать совместную борьбу против терроризма, чтобы восстановить стабильность, безопасность и мир для обеих стран и всего человечества.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи, куда он прибыл из подмосковного Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и журналисты.

Минобороны сообщило, что в поисковой операции в Черном море задействованы свыше трех тысяч человек и 27 кораблей. На данный момент найдены 10 тел погибших.

