Объявлена сумма выплат семьям погибших военных в авиакатастрофе близ Сочи

Семьи военных, погибших в результате падения самолета Ту-154 неподалеку от Сочи, получат от страховой компании «Согаз» более чем по 5,8 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

«Все военнослужащие Минобороны РФ и другие пассажиры, находившиеся на борту Ту-154, потерпевшего в воскресенье крушение над Черным морем, смогут получить компенсации в страховой компании "Согаз". Страховая компания готова произвести выплаты в кратчайшие сроки», — заявили в компании-страховщике.

В «Согазе» подтвердили, что ответственность Минобороны России перед третьими лицами при эксплуатации воздушных судов застрахована в компании и выплаты будут производится согласно законодательству.

Кроме того, между страховщиком и министерством действует контракт на страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц. Одновременно «Согаз» уполномочен выплачивать единовременные пособия из средств Минобороны. Таким образом, отмечает агентство, компенсации семье каждого погибшего военнослужащего составят более 5,8 миллиона рублей. Из этих средств около 2,3 миллиона рублей приходится на страховую выплату и 3,5 миллиона рублей — на единовременное пособие.

Ранее в воскресенье Минобороны отчиталось о ходе поисково-спасательной операции в районе падения самолета. На данный момент найдены 10 тел погибших, заявили военные.

Понедельник, 26 декабря, объявлен общенациональным днем траура.

Ту-154 Минобороны России пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Самолет направлялся в сирийскую Латакию и упал на седьмой минуте после взлета, примерно в пяти километрах от побережья. На борту воздушного судна, по данным Минобороны, находились 92 человека, включая российских журналистов и артистов ансамбля имени Александрова.

В районе падения самолета ведутся поисково-спасательные работы. Расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия»). По данным источника «Ленты.ру» в силовых структурах, в качестве возможной причины авиакатастрофы рассматривается теракт.