Набор в Ансамбль имени Александрова начнется после Нового года

Новый набор в Ансамбль песни и пляски имени А.В. Александрова, потерявший в авиакатастрофе 64 участника и руководителя, начнется после Нового года. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Как это всегда было, туда отбирались и попадали лучшие, и я думаю, что так и будет», — заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

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«Часть решений мы уже озвучили, какие-то решения и предложения сейчас находятся в стадии проработки, но все они направлены на то, чтобы не потерять высокое звание и высокое признание в обществе Ансамбля Александрова, его заслуг перед страной, чтобы их преумножали и развивали», — добавил министр, поблагодарив компании, которые предложили свою помощь в восстановлении материальных ресурсов ансамбля.

О том, что в Минобороны планируют восстановить ансамбль имени Александрова, Шойгу объявил 27 декабря. Для этих целей он распорядился выделить коллективу 70 квартир, сообщает Вести.Ru.

Двумя днями ранее народный артист России Михаил Турецкий в интервью Национальной службе новостей (НСН) выразил мнение, что в память об ансамбле Александрова должен быть создан новый коллектив, который будет продолжать его традиции.

65 участников Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова погибли в авиакатастрофе под Сочи 25 декабря. Это почти весь хор коллектива, за исключением трех солистов, которых не было на борту. Вместе с журналистами, общественными деятелями и представителями Минобороны артисты летели в Сирию, чтобы сыграть новогодний концерт для военнослужащих на российской авиабазе Хмеймим.