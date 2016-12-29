В Минобороны рассказали о значении последних слов пилота Ту-154

Фраза, которую произнес командир экипажа разбившегося в районе Сочи самолета Ту-154 Минобороны, указывает на начало развития на борту особой ситуации. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов.

«Все было достаточно штатно, но фраза командира, одна, анализ этой фразы говорит о начале особой ситуации, о начале развития этой ситуации. Больше пока она нам ничего не говорит», — сказал он на пресс-конференции в Москве.

По его словам, радиообмен был крайне краток. «Вы можете себе представить что особая ситуация развивалась в течение 10 секунд. Что можно сказать за 10 секунд?», — отметил Байнетов.

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В свою очередь замминистра обороны Николай Панков заявил, что проводится расследование в связи появлением в СМИ расшифровки переговоров пилотов. «По результатам мы будем понимать, насколько это все достоверно или не достоверно», — сказал он, отвечая на вопрос соответствуют ли опубликованные данные действительности.

27 декабря сообщалось, что эксперты расшифровали запись бортового самописца Ту-154. Отмечалось, что разговор экипажа прерывается восклицанием одного из пилотов: «Закрылки, сука!» После этого звучат слова: «Командир, падаем!»

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи 25 декабря (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека, в частности артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза). Рассматривается около семи версий произошедшего.