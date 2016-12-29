Минобороны расследует утечку записей переговоров экипажа Ту-154 в СМИ

Минобороны проведет расследование по поводу появления в СМИ записей переговоров пилотов Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем. Об этом сообщил замминистра обороны Николай Панков, передает ТАСС.

«Расследование проводится, и по результатам мы будем понимать, насколько это все достоверно или не достоверно», — заявил представитель военного ведомства.

27 декабря в СМИ появились сообщения о расшифровке записи речевого самописца, разбившегося Ту-154. Разговор в кабине пилотов прерывается восклицанием: «Закрылки, сука!» После этого звучат слова: «Командир, падаем!»

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Самолет Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, направлялся в Латакию (Сирия). Он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета воздушный борт рухнул в море. Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.

На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, в том числе руководитель Валерий Халилов, съемочные группы трех телеканалов, военные и еще несколько человек, включая исполнительного директора благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза, и главу департамента культуры Минобороны Антона Губанкова.