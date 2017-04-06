При столкновении пассажирского автобуса с грузовиком под Рязанью погибли двое

В Рязанской области пассажирский автобус Москва-Элиста столкнулся с грузовиком, в результате два человека погибли, еще 31 пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Михайловского района.

Информация о ДТП на 215-м километре федеральной трассы М6 «Каспий» поступила на пульт дежурного в среду, 5 апреля, около 23:30, уточнили в региональном управлении МЧС России. По предварительным данным, грузовик с номерами Тамбовской области выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с автобусом.

При столкновении погибли водитель и пассажир автобуса, еще 31 человек, в числе которых водитель грузовика, госпитализирован в Михайловскую центральную районную больницу. «Из них восемь детей с легкими травмами — ушибы, ссадины, шесть человек в тяжелом состоянии, 14 — в состоянии средней тяжести», — уточнили в службе.

В ликвидации последствий аварии задействованы 37 человек и 13 единиц техники. «На месте ДТП работают сотрудники полиции, по факту аварии проводится проверка», — сообщил руководитель пресс-службы управления МВД по Рязанской области Александр Пономарев.