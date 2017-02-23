Камчатские следователи начали проверку после ДТП с 22 пострадавшими

Следователи начали проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, в котором пострадали 22 человека. Об этом в четверг, 23 февраля, ТАСС сообщила старший помощник начальника краевого управления Следственного комитета России (СКР) Елена Матафонова.

По ее данным, водитель автобуса марки КАВЗ 1969 года рождения «не выбрал безопасную скорость движения, после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с полуприцепом КамАЗа». В момент столкновения в автобусе находились 32 пассажира.

12 пострадавших направили на амбулаторное лечение, 10 были госпитализированы. Семеро раненых доставлены вертолетами санитарной авиации в Камчатскую краевую больницу имени Лукашевского, шестеро из них поместили в реанимацию. По словам министра здравоохранения региона Татьяны Лемешко, 13-летняя девочка и водитель автобуса находятся в тяжелом состоянии.

Региональное министерство транспорта ранее сообщало, что КамАЗ с прицепом, выезжая с примыкающей дороги, не пропустил двигавшийся по главной дороге автобус.

Авария произошла вечером 22 февраля на 303-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. Изначально сообщалось о 20 пострадавших.