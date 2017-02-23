При столкновении автобуса и грузовика на Камчатке пострадали 20 человек

При столкновении автобуса и грузовика в Мильковском районе Камчатского края пострадали 20 человек, в том числе 13-летняя девочка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство транспорта.

Авария произошла вечером в среду, 22 февраля, на 303-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. «Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем КамАЗ. На момент аварии в автобусе находилось около 25 человек», — говорится в сообщении краевого управления МЧС России. По данным министерства, КамАЗ с прицепом, выезжая с примыкающей дороги, не пропустил двигавшийся по главной дороге автобус.

В результате столкновения водитель и четверо пассажиров автобуса оказались заблокированы в транспортном средстве. «Прибывшие на место ДТП спасатели произвели деблокировку пострадавших, которых передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — отметили спасатели.

Пострадавшие были госпитализированы в Мильковскую районную больницу, десять из них будут доставлены в Камчатскую краевую больницу имени Лукашевского вертолетами санитарной авиации. «В ближайшее время борт вылетит в Петропавловск-Камчатский и доставит первых четырех пострадавших. Вторым бортом вывезут еще шестерых», — уточнила министр здравоохранения региона Татьяна Лемешко. По ее словам, 13-летняя девочка и водитель автобуса находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.