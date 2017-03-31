Во Львовской области произошло крупное ДТП с участием автобуса

Во Львовской области автобус Минск – Буковель столкнулся с легковым автомобилем Mercedes. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на МИД Белоруссии.

ДТП произошло около 06:30 утра. В автобусе в этот момент находились 42 пассажира и два водителя. В результате аварии два человека погибли и 12 были госпитализированы. Погибшие — 26-летний водитель Mercedes и его 39-летний пассажир.

Как пояснили правоохранительные органы, в результате столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в 8-й клинической городской больнице Львова, «остальные после оказания помощи были отпущены на амбулаторное лечение», передает БЕЛТА.

По факту ДТП украинская полиция возбудила уголовное дело.

19 марта недалеко от города Счастье в Луганской области (подконтрольная Киеву часть) автомобиль ВАЗ-2115 (Lada Samara) пытался пересечь блокпост без проверки. Водитель не остановился по требованию, и его машина наехала на военнослужащего. В итоге сержанта протащили на капоте около пяти метров. Упав, он сделал предупредительный выстрел. Машина получила шесть пробоин от пуль. Водитель, которым оказался житель Счастья, не пострадал. Сержант получил травму.

