У Счастья пьяный водитель пять метров тащил украинского военного на капоте

Недалеко от города Счастье в Луганской области автомобиль ВАЗ-2115 (Lada Samara) пытался пересечь блокпост без проверки. Об этом в воскресенье, 19 марта, в Facebook сообщает пресс-центр штаба силовой операции на юго-востоке Украины.

По его информации, водитель не остановился по требованию, и его машина наехала на военнослужащего. В итоге сержанта протащили на капоте около пяти метров. Упав, он сделал предупредительный выстрел.

«После того как автомобиль (...) продолжил движение, военнослужащие применили оружие», — отмечает штаб.

В результате машина получила шесть пробоин от пуль. Водитель, которым оказался житель Счастья, не пострадал. Сержант получил травму.

На месте происшествия работает оперативная группа военной комендатуры города.

Оказалось, что в момент ДТП водитель был в состоянии алкогольного опьянения — полицейские установили, что содержание алкоголя в его крови составляет 1,7 промилле.

Счастье расположен у линии разграничения в Донбассе и находится под контролем украинских военных. Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года.