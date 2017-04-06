Названы причины столкновения автобуса с грузовиком под Рязанью

Столкновение автобуса и грузовика в Михайловском районе Рязанской области произошло из-за того, что водитель большегруза пошел на обгон или уснул за рулем. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального управления МВД России.

«Погодные условия не могли ему помешать. С дорожным покрытием тоже все в порядке. Тут две версии: либо уснул за рулем, либо шел на обгон», — уточнил он. Водитель будет допрошен после того, как врачи окажут ему медицинскую помощь.

Авария произошла на 215-м километре федеральной трассы М6 «Каспий» в среду, 5 апреля, около 23:30. По предварительным данным, грузовик с номерами Тамбовской области выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автобусом, который следовал по маршруту Москва-Элиста.

Погибли водитель и пассажир автобуса, еще 31 человек доставили в Михайловскую центральную районную больницу. После обследования в медучреждении остались 13 пассажиров, в их числе двое детей, передает РИА Новости.