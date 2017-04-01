Автомобиль насмерть сбил двух человек на тротуаре в Петербурге

В Санкт-Петербурге автомобиль Ford выехал на тротуар, сбил троих пешеходов и опрокинулся. Об этом в субботу, 1 апреля, в региональном управлении ГИБДД сообщили ТАСС.

Инцидент произошел около 10:40 мск на Дальневосточном проспекте (Невский район). «В результате ДТП погибли двое мужчин-пешеходов, женщина-пешеход госпитализирована в состоянии средней тяжести», — сказали в региональном управлении ведомства.

В автомобиле никто серьезно не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

1 февраля на повороте с Варшавского шоссе в сторону деревни Коротыгино Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом УАЗ. От удара он загорелся. Жертвами ДТП стали девять человек.