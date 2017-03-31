По факту ДТП с пожарной машиной в районе Домодедово возбудили дело

По факту ДТП в районе столичного аэропорта Домодедово, в результате которого погибла 62-летняя женщина, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

Дело возбуждено по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

На сайте регионального управления МВД отмечается, что автомобиль пожарной службы аэропорта сбил людей, переходивших проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Ранее СМИ писали о различных версиях ДТП. В частности, сообщалось, что авария могла произойти из-за того, что у водителя за рулем случился гипертонический криз. В свою очередь источник kp.ru рассказал, что управлявший машиной мужчина перепутал первую и заднюю передачи.

Авария произошла на 45-м километре автодороги Москва — аэропорт Домодедово в четверг, 30 марта. Пожарная машина наехала на группу пешеходов. Шестеро пострадавших были госпитализированы.