В Домодедово пожарная машина наехала на пешеходов

На дороге, ведущей в московский аэропорт Домодедово, пожарная машина въехала в остановку. В результате один человек погиб, четверо госпитализированы в реанимацию, состояние двоих из них оценивается как критическое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в четверг, 30 марта, в 08:30 мск. У водителя пожарной машины, принадлежащей авиагавани, зафиксированы внешние признаки алкогольного опьянения, он направлен на экспертизу.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия. Отмечается, что на месте ДТП работают представители экстренных служб. По предварительным данным, во время движения водитель почувствовал недомогание.

Видео: ren.tv

2 марта в районе столичного аэропорта Внуково на 31-м километре Киевского шоссе автомобиль Mercedes врезался в стоявшую у края проезжей части фуру. В результате ДТП погиб водитель Mercedes.