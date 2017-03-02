В районе аэропорта Внуково произошло смертельное ДТП

Один человек погиб в результате ДТП в районе московского аэропорта Внуково. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД ГУ МВД по столице.

Авария произошла на 31-м километре Киевского шоссе. Автомобиль Mercedes врезался в стоявшую у края проезжей части фуру.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства ДТП. Погибший — водитель Mercedes.

Кроме того, как пишет сетевое издание m24.ru, 2 марта на Люблинской улице в Москве столкнулись семь машин. В результате массовой аварии пострадали водители грузовика и внедорожника, они госпитализированы в реанимацию.