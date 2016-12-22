Газета рассказала о личности задавившего пешехода водителя Mercedes

В сети появились данные о личности 27-летнего Александра Ломова, объявленного в федеральный розыск за совершение резонансного ДТП в центре Москвы. Их опубликовала газета «Московский комсомолец».

«Александр Ломов, индивидуальный предприниматель, вместе с родителями значится в списке учредителей фирмы, занимающейся продажами автозапчастей», — отмечает издание.

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В публикации также говорится, что еще одним учредителем фирмы является 28-летний Карен Губасарян — владелец Mercedes, за рулем которого Ломов совершил смертельный наезд на пешехода. Губасарян также объявлен в федеральный розыск.

Ранее отец Ломова заявил о том, что его сын не виновен, в момент аварии находился за границей.

ДТП произошло вечером 13 декабря. Седан Mercedes E63 в результате заноса вылетел на обочину и насмерть сбил 27-летнего Юрия Карпова. Водитель скрылся с места происшествия. Автомобиль через какое-то время нашли припаркованным в Орликовом переулке — в нескольких километрах от места ДТП.