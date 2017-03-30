Все пострадавшие в Домодедово оказались работниками аэропорта

Все шесть человек, пострадавшие в результате ДТП в Домодедово, оказались работниками аэропорта. Четверо из них госпитализированы. Об этом сообщил телеканал «360».

«В больницу доставлено шесть пострадавших, четверо из них госпитализированы, — рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. — Двое с различными травмами находятся в стабильно тяжелом состоянии, двое других поступили с легкими травмами, их жизнь вне опасности. Два человека после оказания медицинской помощи от госпитализации и дальнейшего лечения отказались и были отпущены домой».

Погибшая женщина также была работником аэропорта. По данным Федерального агентства новостей, это 62-летняя Татьяна Ш.

В четверг, 30 марта, в 8:30 мск, пожарная машина наехала на группу пешеходов. Причиной трагедии мог стать сердечный приступ у 55-летнего водителя Юрия Ф. Сразу после ДТП он был госпитализирован с диагнозом «гипертонический криз». Медицинское освидетельствование не выявило у него в крови следов алкоголя.

