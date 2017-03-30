Источник назвал причину ДТП с пожарной машиной в аэропорту Домодедово

Медицинское освидетельствование не выявило алкоголя в крови водителя пожарной машины, совершившего наезд на группу пешеходов неподалеку от столичного аэропорта Домодедово. Об этом в четверг, 30 марта, источник в экстренных службах сообщил Агентству городских новостей «Москва».

По его словам, в момент аварии у водителя случился гипертонический криз.

Ранее стало известно, что около 08:30 мск на дороге, ведущей в московский аэропорт Домодедово, пожарная машина наехала на группу пешеходов. В результате один человек погиб, четверо госпитализированы в реанимацию, состояние двоих из них оценивается как критическое. Всего пострадали семь человек.

Тогда же сообщалось, что у водителя были зафиксированы внешние признаки опьянения (к ним, в частности, относятся неадекватное поведение, слишком красный или бледный цвет лица, шаткая походка).

По данным источника РЕН ТВ, ранее водитель несколько раз был оштрафован за нарушение ПДД. По предварительным данным, два штрафа были выписаны за превышение скорости.

2 марта в районе столичного аэропорта Внуково на 31-м километре Киевского шоссе автомобиль Mercedes врезался в стоявшую у края проезжей части фуру. В результате ДТП погиб водитель Mercedes.