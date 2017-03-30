Появилась новая версия ДТП с пожарной машиной в районе Домодедово

Водитель пожарной машины, сбивший людей в районе московского аэропорта Домодедово, заявил на допросе, что перепутал первую и заднюю передачу. Об этом в четверг, 30 марта, рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

По его данным, информация СМИ о том, что у сидевшего за рулем мужчины случился гипертонический криз, неверна.

Как утверждают очевидцы, водитель неожиданно стал сдавать назад и через несколько секунд сбил пешеходов. Издание также пишет, что машина принадлежит пожарной службе воздушной гавани.

В аэропорту Домодедово заявили, что предоставят необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибшей в результате ДТП, передает РЕН ТВ. Медицинское освидетельствование не выявило алкоголя в крови водителя.

В четверг, 30 марта, в 8:30 на дороге, ведущей в Домодедово, пожарная машина наехала на группу пешеходов. Погиб один человек — по информации Федерального агентства новостей, сотрудница аэропорта. Несколько пострадавших были госпитализированы.