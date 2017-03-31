Фура с водкой столкнулась с локомотивом в Москве

На юго-востоке Москвы рядом с железнодорожной платформой Перерва грузовик столкнулся с локомотивом. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

ДТП произошло в пятницу, 31 марта, около 01:30 мск. Водитель грузового автомобиля с прицепом стал пересекать пути в не предназначенном для этого месте. «В этот момент к месту приближался маневровый тепловоз. Машинист, заметив фуру, применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки локомотива. В результате произошедшего столкновения фура опрокинулась, содержимое грузового прицепа оказалось на железнодорожном полотне», — отмечается в сообщении МЖД.

В результате ДТП никто не пострадал. Железнодорожные пути были оперативно расчищены от мусора, ЧП не повлияло на график движения поездов.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, фура была нагружена ящиками с водкой.

В октябре 2015 года в Саратовской области перевернулся грузовик, перевозивший ящики с водкой. Фура опрокинулась и загорелась, однако большинство бутылок остались целыми, и их сразу начали разбирать жители села Малое Перекопное.

В сентябре того же года в Тверской области перевернулся грузовик, перевозивший ящики с водкой. Водитель фуры не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось, а коробки с алкоголем оказались на обочине. Очевидцы начали растаскивать ящики, выпавшие из грузовика, еще до приезда полиции. Некоторые попытались продать найденные бутылки по цене 25 рублей за штуку.