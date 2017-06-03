Два десятка пассажиров автобуса пострадали при ДТП в Рязанской области

В Михайловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате аварии погибли два человека, еще 22 пострадали, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления МВД.

На трассе М-6 столкнулись «Лада Ларгус» и автобус, следовавший из Москвы в Элисту. Водитель и пассажир легковушки погибли. Всем пострадавшим, в том числе шестерым детям, оказана медицинская помощь.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Причины инцидента не называются.

18 мая в центре Москвы произошла авария с участием рейсового автобуса ЛИАЗ и трех легковых автомобилей. В результате ДТП погибли два человека.