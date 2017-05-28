СМИ узнали о гибели курского депутата в аварии Hammer в Ростовской области

Депутат Представительного собрания Курского района Курской области Андрей Золотых вместе с супругой сгорел в своем Hammer после ДТП в Ростовской области. Об этом сообщает издание «Блокнот — Ростов-на-Дону».

Авария произошла днем, 27 мая, на 841-м километре автодороги М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области. Как передает портал Don24.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области, водитель автомобиля Hummer H2 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с КамАЗом. От удара внедорожник загорелся.

«В результате аварии 39-летние водитель и женщина-пассажир погибли на месте, еще трое пассажиров: 62-летняя женщина, а также мальчики 7 и 2 лет с травмами доставлены в больницу. Водитель грузового автомобиля не пострадал», — говорится в сообщении.

Андрей Золотых стал депутатом в 2014 году. Как сказано на сайте региональной избирательной комиссии, также он возглавлял компанию «КузнецСтрой», специализирующуюся на строительстве малоэтажных домов. Согласно декларации о доходах за 2016 год, опубликованной на официальном сайте муниципального образования «Курский район», в собственности Золотых указан автомобиль Hammer H2.

