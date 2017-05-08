Девушка на арендованном авто дважды врезалась в другую машину на МКАД

Девушка на арендованном легковом автомобиле Kia дважды толкнула другую машину при попытке перестроиться в левый ряд МКАД. Кадры с видеорегистратора очевидца публикует телеканал РЕН ТВ.

В ролике видно, как Kia наехала на крыло легкового автомобиля темного цвета, который двигался по крайней левой полосе автомагистрали. От удара машину девушки отбросило вправо, но она не оставила попыток попасть в левую полосу и второй раз еще сильнее ударила соседа, из-за чего тот врезался в дорожный отбойник. Затем оба транспортных средства остановились, а их водители начали выяснять отношения.

По данным телеканала «360», инцидент произошел на 47-м километре МКАД.