Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек в Свердловской области

В городе Заречный Свердловской области пьяный водитель сбил двух девочек, шедших по обочине дороги. Об этом сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел вечером 27 мая. На автодороге Станция Глубокое — поселок Бобровский водитель легкового автомобиля Honda наехал на девочек 2002 и 2003 года рождения, после чего скрылся. Пострадавшие погибли на месте ДТП.

Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника с признаками алкогольного опьянения. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, в том числе причины, по которым дети оказались на дороге в темное время суток.

25 апреля в Иркутске водитель на автомобиле Toyota сбил стоявших на обочине женщину и ее 10-летнюю дочь. Девочка от полученных травм скончалась на месте аварии, ее мать госпитализировали. Виновник ДТП бросил машину и скрылся.

22 апреля в Сочи таксист сбил троих подростков в возрасте от 10 до 12 лет, стоявших на разделительной полосе посреди дороги. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA Rio не справился с управлением. Пострадавших доставили в детскую больницу. Один из мальчиков позднее скончался.