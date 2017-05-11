Пьяный водитель в Вологде полкилометра тащил инспектора ГИБДД за машиной

В Вологде пытавшийся скрыться от полиции нетрезвый водитель протащил сотрудника ГИБДД за автомобилем около 400 метров. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал «360».

Как сообщается на сайте областного управления МВД, во время ночного патрулирования сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2109, двигавшийся с нарушением ПДД. Инспектор остановил машину и потребовал водителя предъявить документы. Находившийся за рулем мужчина заявил, что водительского удостоверения у него нет и попробовал скрыться с места.

Инспектор ДПС попытался выдернуть ключи из замка зажигания, однако водитель схватил полицейского за руку и, удерживая его, стал двигаться дальше. Проехав около 400 метров, ВАЗ повернул направо. На повороте водитель отпустил полицейского, который упал на асфальт. Однако находившийся за рулем мужчина не справился с управлением и въехал в припаркованный КамАЗ.

Водитель был задержан. Им оказался местный житель 1996 году рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Было установлено, что у мужчины имеются права только на управление грузовыми транспортными средствами. В отношении нарушителя составлены административные протоколы.