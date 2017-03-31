В Тамбовской области пьяный водитель протащил инспектора ГАИ на капоте

В Тамбовской области пьяный водитель сбил инспектора ГИБДД, провез его на капоте машины и был остановлен выстрелом по колесам. Об этом «Ленте.ру» рассказала Елена Кярсна, официальный представитель регионального следственного управления СКР.
По ее словам, в пятницу, 31 марта, около 00:30 на Киевской улице города Мичуринск офицер ГИБДД попытался остановить автомобиль VolksWagen Polo, поведение водителя которого привлекло внимание инспектора.
«Водитель, не остановился и совершил наезд на госавтоинспектора, при этом офицер оказался на капоте машины. Нарушитель продолжил движение, и стал резко маневрировать на дороге. При очередном маневре инспектор упал с капота, а затем из табельного оружия произвел выстрел в воздух, а затем — по колесам автомобиля. Только после этого нарушитель прекратил движение», — рассказала Елена Кярсна.
Нарушителем оказался местный 25-летний житель, эксперты выявили у него состояние алкогольного опьянения. Пострадавший инспектор госпитализирован с черепно-мозговой травмой и многочисленными телесными повреждениями.
В отношении нарушителя начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, уточнила представитель Тамбовского управления СКР.
В январе 2017 в Екатеринбурге 42-летний местный житель зажал руку остановившего его инспектора ГИБДД и поехал, протащив офицера несколько десятков метров. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело, а сам он решением суда арестован