Следователи заинтересовались протащившим сотрудника ГИБДД по улице водителем

Следователи начали проверку по факту инцидента, произошедшего 15 января в Екатеринбурге, где 42-летний водитель автомобиля «Лада Приора» зажал руки сотрудника ГИБДД стеклом машины и протащил его по улице. Об этом во вторник, 17 января, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

Как следует из сообщения, машина стояла рядом с домом №27 по улице Челюскинцев, в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена». Сотрудник ГИБДД потребовал от водителя предъявить документы, но тот начал движение. Полицейский попытался вытащить ключ зажигания автомобиля, но его владелец, закрыв окно, зажал стражу порядка обе руки и продолжил поездку.

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«Возле дома №15А по улице Челюскинцев стражу порядка удалось высвободить руки, после чего он оказался на проезжей части дороги. Правонарушитель же уехал дальше. Полицейский, остановив двигавшуюся в попутном направлении другую автомашину, начал преследовать беглеца. К погоне подключились также и другие экипажи ГИБДД», — отмечают в пресс-службе.

Водитель машины был задержан. Страж порядка получил перелом и ушибы ноги. По факту происшествия начата доследственная проверка.

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