Пьяный водитель сбил трех человек в Удмуртии

Сотрудники правоохранительных органов города Сарапул Удмуртской Республики задержали водителя, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил троих человек на тротуаре. Двое пострадали, еще одна женщина скончалась. Об этом в воскресенье, 16 апреля, говорится на сайте пресс-службы регионального МВД.

ДТП произошло вечером 15 апреля. «На перекрестке улицы Гагарина и улицы Труда города Сарапула водитель автомобиля Subaru Forester, пьяный мужчина 1961 года рождения, не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов», — уточняется в сообщении.

Задержанному вменяется часть 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

31 марта сообщалось, что пьяный водитель в Тамбовской области сбил инспектора ГИБДД и провез его на капоте. Сотрудники полиции остановили автомобиль выстрелом в колесо.