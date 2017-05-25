Отвалившиеся на ходу колеса скорой ранили школьницу в Саратовской области

В пригороде Энгельса (Саратовская область) колеса, отвалившиеся у движущегося автомобиля скорой помощи, травмировали школьницу. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел утром в четверг, 25 мая, когда машина возвращалась на подстанцию. «У движущегося автомобиля отвалились задние колеса и задели стоявшую на тротуаре 16-летнюю школьницу. Она получила травмы и была госпитализирована в одну из клиник города», — отметил собеседник агентства.

В областном Минздраве добавили, что в момент происшествия пациентов в скорой не было. Водителю и врачу госпитализация не понадобилась, пострадавшая девушка находится в удовлетворительном состоянии.

В январе в Рыбинске (Ярославская область) в ДТП с участием машины скорой помощи один из медработников вылетел из открывшейся двери. Скорая, двигавшаяся с включенными проблесковыми маячками на запрещающий сигнал светофора, столкнулась с автомобилем Mazda, ехавшим на зеленый свет. Двое медработников и водитель Mazda госпитализированы.