В ДТП с рейсовым автобусом под Тулой погибли четыре человека

В ДТП с участием пассажирского автобуса и двух микроавтобусов в Тульской области погибли четыре человека, еще пять пострадали. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, авария произошла на федеральной трассе «Дон».

По имеющейся информации, ДТП произошло в 03:10 мск 9 июня. Следовавший из Орла в Москву рейсовый пассажирский автобус Mercedes врезался в два стоящих на обочине микроавтобуса. В результате один из них, в котором находились 11 человек, съехал с дороги.

В рейсовом автобусе находилось 16 пассажиров и водитель, они не пострадали. Во втором микроавтобусе также никто не пострадал.

На месте работают оперативные службы, движение на аварийном участке трассы не затруднено.

3 июня в Михайловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате аварии погибли два человека, еще 22 пострадали. На трассе М-6 столкнулись «Лада Ларгус» и автобус, следовавший из Москвы в Элисту. Жертвами инцидента стали водитель и пассажир легковушки.