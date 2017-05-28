Трое россиян пострадали в Турции в ДТП с автобусом

В провинции Анталья на юге Турции в ДТП попал микроавтобус, перевозивший российских туристов. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает местное агентство Dogan.

Как отмечает издание, инцидент произошел около 15:00 по местному времени. В результате аварии три человека получили ранения.

В транспортном средстве находились водитель, гид и девять туристов, включая одного ребенка. По информации агентства, авария могла произойти из-за скользкой дороги.

Автобус ехал из Каппадокии в Аланью.

В Генконсульстве России в Анталье РИА Новости заявили, что проверяют информацию об аварии, в которой могли пострадать трое россиян.