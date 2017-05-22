В Курске пешеходы остановили потерявшую управление маршрутку

В Курске пешеходы сумели остановить маршрутку без водителя, которая врезалась в здание и продолжала движение. Видео инцидента в понедельник, 22 мая, публикует телеканал «360».

По информации канала, водитель отвлекся от дороги и допустил столкновение с ВАЗ-2110, следовавшем в попутном направлении. От удара мужчина, управлявший автобусом, вылетел на проезжую часть. Маршрутка без водителя столкнулась с BMW X6, врезалась в детскую школу искусств, а затем поехала назад. Тогда несколько мужчин, ставших очевидцами происходящего, притормозили автобус.

ДТП произошло 19 мая. В результате аварии пострадали 15 человек, в том числе четверо детей.