Число жертв ДТП с паломниками в Забайкалье достигло 12 человек

Число жертв ДТП с паломниками на трассе Иркутск — Чита в Забайкалье выросло до 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

В ведомстве уточнили, что женщина умерла во время транспортировки ее в Бурятию. Ранее сообщалось о 11 погибших — девяти женщинах и двух мужчинах. После аварии в больницу были доставлены 34 человека в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Автобус KIA Granbird опрокинулся в районе в ночь на 11 июня в Петровск-Забайкальском районе, в семи километрах западнее поселка Хохотуй на 702-м километре трассы «Байкал». Предположительно, водитель не справился с управлением. 10 человек погибли на месте, еще один мужчина умер в карете скорой помощи по пути в больницу.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ранее МВД России направило из Москвы группу офицеров ГАИ для выяснения обстоятельств аварии.

Транспортное средство перевозило паломников в Читу из села Урлук после крестного хода. Читинская епархия пообещала оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

